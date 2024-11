Filipe Luís indica chance de retornos de peso para decisão da Copa do Brasil

A noite da última quarta-feira (7) deixou o torcedor do Flamengo ainda mais esperançoso para decisão deste domingo (10), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Isso porque além de mostrar – novamente – consistência para vencer o Cruzeiro, mesmo com time misto, o Rubro-Negro pode ter os retornos de Luiz Araújo e De La Cruz para o fim de semana. Além das voltas de Bruno Henrique e Erick Pulgar.

A expectativa da torcida é compartilhada com a do técnico Filipe Luís, que indicou a possibilidade dos retornos. O técnico abordou o tema durante coletiva de imprensa após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

“Tenho a esperança que tanto o Nico (De la Cruz) e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco, se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram (para o jogo contra o Cruzeiro). O médico vai falar melhor do que eu, mas a informação que eu posso passar agora é essa”, disse Filipe Luís.

Lesões e recuperação

A dupla ainda está em processo de recuperação, mas tem ido a campo para desenvolvimento de atividades mais leves no Ninho do Urubu. Tanto De La Cruz quanto Luiz Araújo têm trabalhado separado do grupo, e o retorno tão aguardado dependerá da evolução individual nos próximos dias.

Luiz Araújo sentiu dores joelho direito no empate em 1 a 1 com o Vasco, no dia 15 de setembro, e teve lesão constatada no dia seguinte. Sem atuar desde então, o atacante passou por uma artroscopia no local para corrigir uma fratura da cartilagem durante o período de tratamento. O DM do Flamengo trabalhou com previsão inicial para retorno justamente nos primeiros dias de novembro.

De La Cruz, por sua vez, sofreu uma lesão mais séria quase um mês depois – no dia 20 de outubro. O uruguaio apresentou um problema no músculo posterior da coxa direita e não apresentava chances de retorno antes de – pelo menos – um mês de recuperação. Nico deixou o campo durante o empate sem gols com o Corinthians, que classificou o Flamengo à final da Copa do Brasil.

Copa do Brasil

Com dois gols de vantagem, o Flamengo encara o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelos últimos 90 minutos da Copa do Brasil 2024. O Rubro-Negro venceu o primeiro duelo por 3 a 1 e pode, portanto, perder por até um gol de diferença para garantir o pentacampeonato nacional de sua história.

