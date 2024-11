Barcelona tem início de temporada arrasador e supera marca que durava 74 anos

O Barcelona convive com um momento mágico no início da temporada 2024/25, que enche o torcedor de esperanças por títulos. Afinal, esse é o melhor início do clube focado na quantidade de gols marcados. Até o momento, já foram 55 tentos em apenas 16 partidas.

Esses números deixam para trás um recorde que durava 74 anos. Na temporada 1950/51, a equipe culé havia estufado a rede 54 vezes em 16 partidas, todas pelo Campeonato Espanhol.