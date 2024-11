São Paulo tenta vencer dois jogos seguidos após mais de dois meses

O São Paulo terá a chance de quebrar um jejum incômodo no próximo sábado (9). Afinal, o Tricolor encara o Athletico-PR no Morumbis, às 21h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando vencer duas partidas consecutivas após mais de dois meses.

No sábado, completará 75 dias que o São Paulo não vence duas partidas seguidas na temporada. A última vez aconteceu no final de agosto, quando superou Nacional-URU, pela Conmebol Libertadores, e o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, uma sequência positiva não acontece no Morumbis.

Nesse período, disputou 12 partidas, venceu quatro, empatou quatro e perdeu outras quatro. Nessa sequência, sofreu eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores e caiu para a sexta posição do Brasileirão. Essa oscilação reflete bastante na campanha da equipe na temporada.

Afinal, sem uma sequência de vitórias, o São Paulo se distanciou da briga pelo título brasileiro e também vem se complicando por uma vaga entre os quatro primeiros da competição. Após ser eliminado nas Copas, o Tricolor tem como grande objetivo em 2024 se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

São Paulo volta ao Morumbis

O time não perde há três partidas, desde que acabou derrotado pelo Cuiabá, fora de casa. Contudo, um empate com o Criciúma, entre as vitórias sobre o Vasco e o Bahia, manteve o jejum. Para encerrar este tabu, o Tricolor terá o Morumbis ao seu lado.

Afinal, a equipe volta a jogar em seu estádio após 45 dias, tempo em que o local ficou fechado para shows e troca de gramado. Agora, a meta é engatar uma nova vitória para seguir na briga por uma vaga no G4 do Brasileiro.

