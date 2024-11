Despedida? Gabigol, do Flamengo, faz postagem enigmática: ‘The last dance’

Gabigol, do Flamengo, fez uma postagem enigmática nas redes sociais no final da manhã desta quinta-feira (7), às vésperas da decisão contra o Atlético pela Copa do Brasil. O atacante compartilhou um vídeo de Michael Jordan com a legenda: “The last dance…” (A última dança, em português). O camisa 99 está em fim de contrato e pode deixar o clube ao término da temporada.

Para indicar o possível fim de ciclo no Flamengo, Gabigol fez referência a Michael Jordan. O atacante compartilhou um discurso do ex-jogador de basquete durante o enterro de Kobe Bryant, astro da NBA. Na ocasião, o seis vezes campeão da liga norte-americana de basquete se despediu do amigo.

O camisa 99 tem pela frente a final da Copa do Brasil contra o Atlético, no domingo, na Arena MRV. Na primeira partida, Gabigol, aliás, se destacou e marcou dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1, no Maracanã. Além disso, as finais costumam ter brilho de Gabigol. Em 26 jogos decisivos com os flamenguistas, foram 16 gols e duas assistências do jogador.

A situação de Gabigol

O futuro do atacante no Flamengo segue incerto. De acordo com o próprio presidente do rubro-negro, Rodolfo Landim, o impasse do acerto acontece devido ao período do novo contrato. A diretoria busca estender o vínculo por mais um ano, porém, o jogador tenta um acordo por pelo menos três.

Em meio ao impasse pela permanência, Gabigol, sob a batuta de Filipe Luís, voltou a ter protagonismo no clube. Após jogos sem grande destaque, o camisa 99 voltou a cair nas graças da torcida ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no último domingo (3).

