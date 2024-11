Atlético x Flamengo: Sensitivo faz previsões pesadas para final da Copa do Brasil e crava campeão

Atlético e Flamengo decidem a Copa do Brasil no próximo domingo (10), na Arena MRV. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e, com isso, tem uma grande vantagem para a partida de volta. No entanto, um sensitivo fez uma previsão nada agradável para os flamenguistas.

De acordo com Rodrigo Tudor, o Flamengo enfrentará dificuldades, mas fará uma grande partida. Além disso, as cartas favoreceram o Galo.

“Para o Atlético, saiu a carta da estrela. É uma carta muito positiva no tarô, mas o Galo precisa manter a calma nos primeiros 20 minutos do jogo. Vai ser bem acirrado. A estrela apareceu. A roda da fortuna é a carta do diabo, que traz muitas oscilações, mas ainda assim está favorável para o Galo. Está positivo para o Galo. Mas, de jeito nenhum, será um jogo fácil”, destacou Tudor.

Ele também ressaltou que as previsões indicam que o goleiro do Galo terá papel fundamental.

“Chama atenção a presença do Everson, que vai ajudar muito o Atlético a conquistar essa vitória”, completou.

Tudor ainda esclareceu que as cartas mostram um momento conturbado para o Flamengo.

“Para o Flamengo, saiu a carta do louco, que representa desestruturação, expulsões e perturbação. Também apareceu a carta da morte, que simboliza o fechamento de um ciclo, uma carta negativa. E, por fim, saiu a carta da justiça, mas mesmo assim o Flamengo jogará bem. Obviamente, está melhor para o Galo”, afirmou o sensitivo.

Partida vai para os pênaltis

O sensitivo garante que o duelo terá emoção até o fim.

“Eu aposto muito que o jogo será decidido nos pênaltis, com uma possibilidade de 2 a 0 para o Galo. Agora, a torcida do Atlético precisa entrar em sintonia, orando, pedindo e vibrando, porque o Galo tem tudo para ganhar. Essas são as minhas previsões”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.