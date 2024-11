Como será a reta final do Fluminense no Brasileirão? Veja

Em 14º e ainda correndo risco de rebaixamento, o Fluminense tem seis jogos pela frente para decidir sua vida neste Brasileirão. O primeiro compromisso? Diante o Inter, nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada da competição.

O Colorado, que não perde desde agosto pelo torneio, vem na liderança do returno. Além disso, o Tricolor conta com inúmeros desfalques para o duelo. Vamos saber, então, quais são os compromissos que o Flu tem para se livrar do rebaixamento.

Após pegar o Inter, em Porto Alegre, o Fluminense volta a jogar em casa. Afinal, enfrenta o Fortaleza, na terça (19), após a Data Fifa, que paralisará o futebol brasileiro. Depois, outro jogo no Maracanã: contra o Criciúma, em confronto direto.

Posteriormente, mais dois jogos contra times da parte inferior da tabela. O primeiro é diante o Athletico, na Ligga Arena, pela 36ª rodada. Depois, contra o Cuiabá (este, praticamente rebaixado), novamente no Maracanã. Esta partida, porém, ainda não tem data, nem horário confirmados pela CBF.

A rodada final para o Fluminense é contra ninguém menos que o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, em pleno Allianz Parque. O duelo será no fim de semana dos dias 7 ou 8, a depender do que estará em jogo para as equipes.

Jogos do Fluminense até o fim do Brasileirão

Horários de Brasília

vs Inter, no Beira-Rio, sexta-feira (8), às 19h, pela 33ª rodada

vs Fortaleza, no Maracanã, terça-feira (19), às 20h, pela 34ª rodada

vs Criciúma, no Maracanã, sábado (23), às 20h, pela 35ª rodada

vs Athletico, na Ligga Arena, domingo (1/12), às 18h30, pela 36ª rodada

vs Cuiabá, no Maracanã, quarta ou quinta-feira (4 ou 5/12), pela 37ª rodada*

vs Palmeiras, no Allianz Parque, sábado ou domingo (7 ou 8/12), pela 38ª rodada*

*Jogos ainda sem data/horário confirmados pela CBF

