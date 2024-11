Galdames negocia com time chileno e não seguirá no Vasco

Com contrato até o fim de dezembro de 2024, o meia Pablo Galdames negocia sua ida do Vasco para a Universidad de Chile (CHL), de seu país natal. Contratado em feveireiro, Galdames perdeu espaço ao longo da temporada.

Segundo publicação desta quinta-feira (7) do portal “ge”, o chileno está negociando com a equipe de seu país e deve, assim, deixar o Cruz-Maltino. O jogador conta com um salário visto como superior ao retorno técnico dentro do campo, o que contribui para que o Vasco não vise renovar com o meio-campista.

Galdames chegou junto ao Genoa, com a SAF vascaína pagando pouco menos de R$ 1 milhão ao time italiano pelo jogador. Apesar de um início forte, participando de cinco gols nos primeiros sete jogos, ele perdeu espaço no elenco. Isso se deu junto da chegada de Rafael Paiva ao comando do time.

Afinal, ele jogava constantemente até meados de junho, quando Álvaro Pacheco deixou o Gigante da Colina. Desde então, participou de somente seis jogos. Curiosamente, ele voltou recentemente a ser lembrado, já que foi titular contra o Bahia (não começava jogando desde junho) e entrou no intervalo contra o Botafogo, nos últimos dois compromissos do Vasco na temporada.

Ao todo, Galdames realizou 27 jogos (20 como titular) pelo Vasco até o momento, participando de sete gols. Foram duas bolas nas redes (contra Botafogo e Água Santa) e cinco assistências.





