Cruzeiro: Fernando Diniz assume a responsabilidade por futuro de Rafael Silva

O atacante Rafael Silva foi expulso no início do do duelo entre Athletico-PR e Cruzeiro, com inacreditáveis quatro segundos de jogo. A situação resultou em grande desconforto, e o jogador sofreu punição financeira. Além disso, ainda há indefinição sobre seu futuro.

Quem afirma isso é Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro. O empresário delegou a Fernando Diniz a responsabilidade de decidir se o atacante permanecerá ou não no clube mineiro.

“É um caso que está sendo avaliado. Depende do Diniz. Ele foi muito mal no jogo contra o Paraná, mas estamos avaliando direitinho”, disse Lourenço em entrevista ao portal ‘ge’.

Diniz, por sua vez, revelou que o jogador sentiu um desconforto nos últimos dias e, por isso, ficará fora por um período.

“Ele estava suspenso, mas voltou a sentir uma lesão na coxa nos treinos. Mesmo que não tivesse suspenso, ele não poderia ajudar hoje. Ele faz parte do elenco e está com a gente”, ressaltou Diniz.

O Cruzeiro volta a campo no sábado (9), quando recebe o Criciúma às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

