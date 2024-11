Palmeiras x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (8/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está com 61 pontos, seis a menos que o líder Botafogo e precisa da vitória para seguir sonhando com o título nacional. Já o Tricolor Gaúcho é o 11° colocado, com 39 pontos, mas está apenas a cinco do Athletico Paranaense, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Assim, um triunfo fora de casa significa se afastar de vez do Z-4.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Palmeiras

O Alviverde pode ter mudanças no time titular para este embate. Aliás, uma delas pode acontecer na defesa. Afinal, Murilo, recuperado e relacionado contra o Corinthians, tem chances de retornar ao time no lugar de Vitor Reis. Além disso, Felipe Anderson não vem fazendo grandes atuações e vê Dudu e Mauricio acirrando essa disputa por uma vaga no lado esquerdo. Assim, uma mudança no ataque pode acontecer para esta partida. Por fim, Lázaro, Bruno Rodrigues e Piquerez seguem no departamento médico e estão fora do embate contra o Grêmio.

Como chega o Grêmio