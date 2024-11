O técnico Ruud van Nistelrooy exaltou o profissionalismo de Diallo após ele garantir a vitória do Manchester United, pela Liga Europa. O costa-marfinense que atua como ponta-direita foi o herói no triunfo dos Red Devils sobre o PAOK, da Grécia. Desse modo, ele recebeu muitos elogios do comandante interino. Confira o vídeo!

