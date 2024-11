Torcedores israelenses são alvo de ataque antissemita em Amsterdã

Torcedores do Maccabi Tel Aviv, de Israel, foram agredidos na Holanda, em Amsterdã, após um jogo contra o Ajax, pela Liga Europa, que aconteceu na última quinta-feira (7/11). O ataque deixou cinco pessoas hospitalizadas e mais de 60 detidos.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, informou que o ataque aconteceu com fogos de artificio. Além disso, de acordo com o Ministério do Exterior israelense, dez torcedores foram feridos e três estão desaparecidos. O clima, contudo, já era tenso muito antes da bola rolar na Holanda.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver homens com o rosto coberto carregando bandeiras da Palestina pelas ruas da cidade. Outros mostram agressões com chutes e pontapés contra os israelenses durante a noite, logo após o jogo. Nas imagens também mostra policiais tentando conter o ato de violência.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os torcedores foram alvos “de um ataque antissemita premeditado”. Além disso, o mesmo enviou um avião de resgate para Amsterdã para levar os israelenses de volta para casa.

O presidente israelense, Isaac Herzog, também emitiu um comunicado e comparou o ataque em Amsterdã com o ataque do grupo Hamas de 7 de outubro, que desencadeou um forte retaliação na Faixa de Gaza.

“Assistimos com horror às imagens e vídeos chocantes que esperávamos nunca mais rever desde 7 de outubro e que mostra um ataque antissemita contra torcedores do Maccabi Tel Aviv e cidadãos israelenses, no coração de Amsterdã”, escreveu o presidente de Israel.

Torcedores israelenses vieram em peso para Amsterdã

De acordo com a polícia holandesa, 62 pessoas foram detidas após a partida e cinco estão no hospital. Aliás, manifestantes pró-Palestina foram até o Estádio Johan Cruyff, apesar da proibição de protestos no local. Cerca de três mil israelenses estavam em Amsterdã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.