Decisão de muita rivalidade e talento

Atlético-MG e Flamengo fazem, neste domingo, em Belo Horizonte, a decisão da Copa do Brasil. Visitante, o time rubro-negro leva boa vantagem, já que venceu o jogo de ida, no Rio, por 3 a 1. O Galo conta com a força da sua torcida para dar a volta por cima e conquistar o título.

A missão não será das mais fáceis, pois precisa pelo menos de um triunfo por dois gols de diferença para provocar a decisão por pênaltis. Caso consiga uma frente maior, os mineiros erguem a taça. Empate ou até mesmo derrota por um gol garante mais um troféu na extensa galeria do clube carioca.

De volta ao rumo após Filipe Luís assumir o comando da equipe em substituição a Tite, o Flamengo pode dar ao treinador o primeiro título nos profissionais. Seria também a única grande conquista na temporada, uma vez que o time foi eliminado da Libertadores e está fora da briga pelo título brasileiro.

No Galo de Gabriel Milito, classificado também à final da Libertadores, a Copa do Brasil já garantiria a vaga na principal competição continental em 2025. Seria, também, um grande estímulo para o duelo com o Botafogo pela Glória Eterna, dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Se não obtiver sucesso em casa neste domingo, o Atlético-MG terá que colocar todas as fichas na decisão da Libertadores, já que não faz boa campanha no Brasileiro.

Decisão e tempestades

Muito estará em jogo na Arena MRV. Sem dúvida, a vantagem do Rubro-Negro é bem significativa. No entanto, o Galo tem talento e apoio da torcida para virar. A exemplo do que fez em 2014 diante do próprio Flamengo, clube com o qual tem enorme rivalidade. Muitos dirão que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas não custa lembrar que, no futebol, as tempestades se formam a todo momento. E isso sempre é um perigo…

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.