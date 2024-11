São Paulo planeja renovação de Henrique Carmo nos próximos dias

O São Paulo está muito próximo de renovar o contrato do atacante Henrique Carmo, de 17 anos. O jogador, que completa 18 anos no próximo sábado, dia 9 de novembro, tem vínculo só até o fim de 2025 e tem recebido atenção especial. O atleta é considerado uma das grandes promessas formado na base do Tricolor nos últimos anos, mas vê seu vínculo se aproximando do fim. Aliás, a expectativa da diretoria é que o novo acordo seja assinado na próxima semana.

O Tricolor quer estender o vínculo até o fim de 2028. Além disso, tanto o jogador quanto membros da diretoria deixaram claro que a intenção é prolongar o acordo entre as partes. A expectativa do estafe do atleta, porém, é que o São Paulo aproxime os termos do contrato do jogador com os de William Gomes. O atacante renovou em agosto deste ano com o clube e ganhou uma valorização salarial.

“Henrique esta muito próximo, a gente tem conversado bastante com os empresários dele. Acredito que para a próxima semana talvez a gente já tenha uma novidade com relação ao contrato dele. Avançaram muito as negociações, tem ido em bom tom. Nunca teve nada (de risco de saída). Na próxima semana a gente deve renovar com ele”, disse Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ao ”ge”.

O agente do jogador entende que ele terá patamar parecido com o do colega no ano de 2025. William, tem 15 jogos e dois gols pela equipe principal. Já Henrique Carmo tem apenas uma partida pelo profissional, mas deve receber mais oportunidades no ano que vem.

São Paulo já recusou oferta por garoto

Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jogador. Com bom destaque na base, principalmente na categoria sub-17, o jogador está na mira de outros clubes da Europa. Contudo, o Tricolor tenta fazer com que o atacante tenha uma vida mais longa no Morumbis.

