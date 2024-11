Atalanta prepara proposta milionária pelo zagueiro Jair, do Santos

A Atalanta demonstrou forte interesse na contratação do zagueiro Jair, do Santos. O clube italiano está disposto a pagar 20 milhões de euros (R$ 122 milhões na cotação atual) para levar o defensor. A proposta está nas mãos dos representantes do atleta, que devem formalizar à diretoria do Peixe nas próximas horas.

Por sua vez, o Santos diz que não recebeu nenhum contato da Atalanta e desconhece o interesse. A joia da Baixada Santista tem contrato válido até o fim de 2026 e uma multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 428,4 milhões na cotação atual).

Por outro lado, a Atalanta quer Jair já na próxima janela de transferência, que será aberta justamente ao fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso a oferta chegue às mãos da diretoria, o Santos dificilmente seguraria o atleta em seu elenco. Afinal, os valores são considerados altíssimos e o clube vive um momento financeiro delicado.

Aliás, está não é a primeira vez que Jair desperta interesse da Europa. No meio desta temporada, o Porto apresentou uma proposta de 12 milhões de euros mais a cessão definitiva do atacante Wendel Silva, avaliado em três milhões de euros. Contudo, a diretoria recusou. O Botafogo também demonstrou interesse no atleta, mas as conversas não fluíram.

Jair no Santos

Jair está com os profissionais do Santos desde 2022. Sua estreia como profissional aconteceu no ano passado e, nesta temporada, o garoto disputou 28 partidas, sendo 26 delas como titular. Contudo, nesta reta final de Série B, o jogador viu Carille optar pela experiência. Assim, o Peixe vem atuando com João Basso e Gil no sistema defensivo, fazendo o garoto perder espaço.

