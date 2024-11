Brighton x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25 neste sábado (9). Brighton e Manchester City se enfrentam às 14h30 (de Brasília), no American Express Community Stadium, em Brighton & Hove, na Inglaterra, em partida válida pela 11ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Brighton

Os donos da casa não vivem um bom momento na temporada e perderam duas partidas consecutivas para o Liverpool, uma por 3 a 2 que custou a eliminação na Copa da Liga Inglesa, e a outra por 2 a 1, na última rodada da Premier League. Assim, o time está na 8ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à briga pela parte de cima da tabela em caso de vitória diante de seus torcedores.

Contudo, o Brighton tem uma série de desfalques para o jogo deste sábado. João Pedro, Matt O’Riley, Solly March, James Milner, Adam Webster, Yankuba Minteh e Lewis Dunk são as baixas da equipe para enfrentar o City.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City vive seu pior momento na temporada. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola perdeu três jogos consecutivos pela primeira vez desde 2018. Dessa maneira, a equipe caiu para a vice-liderança da Premier League, com 23 pontos, dois a menos que o Liverpool.

Nesta sequência negativa, o City foi eliminado pelo Tottenham na Copa da Liga Inglesa após uma derrota por 2 a 1. O placar se repetiu diante do Bournemouth na Premier League e no compromisso mais recente, pela Champions, o time acabou sendo goleado por 4 a 1 para o Sporting.

Além disso, os desfalques confirmados do City para enfrentar o Brighton ficam por conta de Rodri, Oscar Bobb, Rúben Dias, John Stones e Jack Grealish. No entanto, a boa notícia é que Kevin De Bruyne, recuperado de lesão, deve ser opção no banco de reservas.

Brighton x Manchester City

11ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 09/11/2024, às 14h30 (de Brasília).

Local: American Express Community Stadium, em Brighton & Hove (ING).

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor e Estupiñán; Kadioglu, Hinshelwood, Baleba e Mitoma; Rutter e Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Aké e Gvardiol; Kovacic e Gundogan; Savinho, Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Sam Barrott (ING).

VAR: Stuart Burt (ING).

