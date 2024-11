Internacional x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em brigas opostas na tabela, Internacional e Fluminense medem forças nesta sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 56 pontos, os comandados do técnico Roger Machado chegaram a entrar no G4, porém com a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, caíram para a quinta posição. Já a equipe de Laranjeiras tropeçou no Maracanã, mas a rodada não foi tão ruim, visto que Juventude e Athletico-PR não pontuaram. No momento, o time carioca soma 37 pontos, a três do Z4. A Voz do Esporte transmite a partir das 17h30 (de Brasília). Diego Mazur narra esta partida.