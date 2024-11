Cruzeiro x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (9), o Cruzeiro, que ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, receberá o Criciúma em duelo pela 33ª rodada. A partida será no estádio do Mineirão, às 19h (de Brasília). O time mineiro busca classificação para a Libertadores, enquanto o catarinense luta para não ser rebaixado.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O time mineiro vem de uma derrota para o Flamengo em casa. Até agora, com Fernando Diniz no comando, o Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro: foram cinco jogos, com três derrotas e dois empates. Para o duelo contra o Criciúma, não são esperadas mudanças na escalação, e o time deve repetir a formação que atuou contra o Flamengo, com Kaio Jorge e Gabriel Veron no ataque. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a oitava posição, com 44 pontos.

Como chega o Criciúma

Lutando contra o rebaixamento, o time catarinense sabe que cada ponto é essencial. Na 15ª posição, o Criciúma soma 37 pontos, apenas três acima do Z4. Para o jogo deste sábado, Claudio Tencati não contará com Felipe Vizeu, que está suspenso. Assim, a dúvida no ataque é entre Allano e Arthur Caíque.

CRUZEIRO X CRICIÚMA

33ª rodada do Brasileirão 2024

Local: Estádio do Mineirão – Belo Horizonte

Data e horário: sábado, 09/11/2024, às 19h (de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon ; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

CRICIÚMA: Alisson (Gustavo); Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Matheusinho e Marcelo Hermes; Allano (Arthur Caíke) e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Carlos Henrique Alves de Lima Filho – Ambos da Fifa e do RJ

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

