Lucas Paquetá celebra aniversário de casamento: ‘Melhor escolha’

O jogador Lucas Paquetá celebrou mais um ano do casamento com Duda Fournier. O meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira fez uma surpresa para a amada, além de uma publicação especial para comemorar a data, na última quinta-feira (07).

Os dois celebraram 0 6º ano da união em um jantar romântico em Londres, com uma vista ampla da cidade. O local estava decorado com balões em formato de coração, assim como pétalas de rosas na cama. Também fez parte do cenário a frase ‘I love you’ toda iluminada. Além disso, os dois também trocaram juras de amos nas redes sociais.

“Nosso dia”, escreveu a nutricionista em um publicação. “Te amo pra sempre”, respondeu o atleta nos comentários da postagem.

Lucas Paquetá e Duda Fournier se conheceram em 2017, quando o meio-campista, então com 19 anos, ainda defendia o Flamengo. Ela era nutricionista do Rubro-Negro na época. No ano seguinte, os dois oficializam a união. Atualmente, eles são pais de Benício, de 4 anos, e Filippo, de 3.

Investigação contra Lucas Paquetá na Inglaterra

Lucas Paquetá foi denunciado por suspeita de envolvimento com esquema de apostas esportivas em jogos da Premier League. O brasileiro, que defende o West Ham, enfrenta uma investigação da Federação Inglesa (FA) por suposto envolvimento em casos de apostas. O meio-campista recebeu uma convocação para depor na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, mas a data acabou adiada. A expectativa é que o depoimento ocorra em 3 dezembro.

No fim de maio, o jogador foi acusado de receber cartão amarelo de forma deliberada em jogos da Premier League em benefício de terceiros, que lucrariam com apostas a partir da ação de Paquetá em campo. O brasileiro pode ser banido do futebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.