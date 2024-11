Internacional vence Fluminense e entra no G4 do Brasileirão

Melhor time do segundo turno do Brasileirão, o Internacional fez mais uma boa partida e venceu o Fluminense por 2 a 0, no Beira-Rio, nesta sexta-feira (8), na partida de abertura da 33ª rodada. O Inter teve grande volume de jogo, principalmente na primeira etapa, e controlou a partida em Porto Alegre. Assim, Borré e Bruno Henrique, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da vitória colorada. O lateral-esquerdo Bernabéi também foi um dos destaques com duas assistências.

Dessa maneira, o Inter chegou aos 59 pontos e entrou no G-4 do Brasileirão. O triunfo nesta sexta-feira deixou o Colorado com um ponto a mais que o Flamengo, que caiu para a 5ª posição. No entanto, o Rubro-Negro ainda entra em campo nesta 33ª rodada e pode recuperar a vaga entre os quatro primeiros colocados da Série A.

Por outro lado, o Fluminense não fez uma grande partida e foi facilmente dominado pelo Internacional. A estratégia do técnico Mano Menezes não funcionou e o time só cresceu de rendimento após algumas alterações no segundo tempo. Assim, o time carioca chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão e segue com 37 pontos, na 14ª posição, com três de vantagem para o Athletico-PR, que abre a zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada e, inclusive, entrar na zona da degola.

O jogo

O Internacional dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. O Inter criou as melhores chances do jogo e Borré chegou a marcar de cabeça, mas o gol foi anulado pelo VAR por um impedimento milimétrico. Além disso, o goleiro Vitor Eudes, do Fluminense, foi um dos destaques, ao fazer defesas importantes para segurar o ataque colorado. Por outro lado, o Flu, sob pressão, só encontrou alguns espaços perto do fim da primeira etapa, especialmente com Keno pela esquerda, mas sem ameaçar o goleiro Rochet.

Na volta do intervalo, o Inter manteve a pressão e o gol parecia questão de tempo. Até que, aos seis minutos, Borré inaugurou finalmente o marcador. Bernabéi fez cruzamento pela esquerda, a bola desviou em Samuel Xavier e o atacante colombiano, bem colocado, completou na segunda trave para abrir o placar no Beira-Rio. Com a vantagem, o Inter valorizou a posse de bola e controlou o resultado. O Fluminense, por sua vez, conseguiu crescer de rendimento após algumas alterações.

O goleiro Rochet salvou os donos da casa ao defender uma finalização à queima-roupa, de letra, do atacante John Kennedy, já nos minutos finais da partida. No entanto, Bruno Henrique, que havia saído do banco de reservas, aproveitou nova assistência de Bernabéi e confirmou a vitória por 2 a 0 já nos acréscimos. Além disso, ainda deu tempo para John Kennedy levar perigo mais uma vez ao acertar o travessão do Inter, porém o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.





INTERNACIONAL 2X0 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada da Série A

Data e horário: 08/11/2024, às 19h (de Brasília).

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão, Bernabei; Rômulo (Luis Otávio, aos 40′ do 2t), Thiago Maia (Bruno Henrique, aos 30′ do 2t), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho, aos 25′ do 2t) e Alan Patrick; Wanderson (Gustavo Prado, aos 25′ do 2t) e Rafael Borré (Enner Valencia, aos 40′ do 2t). Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa: Bernal (Renato Augusto, aos 26′ do 2t), Martinelli e Lima (Isaac, aos 40′ do 2t); Guga (Marquinhos, no intervalo), Keno (Serna, aos 26′ do 2t) e Cano (John Kennedy, aos 32′ do 2t). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Borré, aos 6′ do 2t (1-0); Bruno Henrique, aos 50′ do 2t (2-0).

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Noqueira (SP).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

Cartões amarelos: Bernabéi, Vitão e Bruno Gomes (INT); Bernal (FLU).

