Roger Machado elogia o Internacional e mantém esperança na briga pelo topo da tabela

O Internacional confirmou a boa fase e venceu o Fluminense na abertura da 33ª rodada da Série A. O atacante Borré e o volante Bruno Henrique marcaram os gols da vitória colorada no Beira-Rio, nesta sexta-feira (08).

Com o resultado, o Internacional chegou a 14 jogos de invencibilidade sob o comando de Roger Machado no Brasileirão e entrou momentaneamente no G4. A equipe soma 59 pontos, contra 58 do Flamengo, que ainda jogará na rodada e pode retomar a posição. Na entrevista coletiva, o técnico colorado falou sobre “secar” os rivais.

“Impossível não dar uma secadinha (risos). A matemática está aí. A primeira coisa que faço quando chego ao vestiário é abrir o celular e olhar a tabela. Estamos a oito pontos do Botafogo. Sabemos que é difícil, mas precisamos nos manter na briga. E isso mantém a chama acesa. Está lá no fim da rampa, mas a porta ainda não se fechou. Isso mantém a crença”, afirmou o técnico.

Sobre a marca de 14 jogos invictos, o comandante do Internacional elogiou como sua equipe tem jogado e lembrou que, antes, esteve na zona de rebaixamento.

“A marca é significativa. Não pelos resultados em si, mas por ser construída em uma solidez muito importante de um modelo. Já havia uma base que me apropriei. Coincidentemente, era um modelo que eu usava no time anterior, e a adaptação foi mais rápida. Implementei marcação alta, jogo com intensidade, e duelos físicos”, explicou Roger.

“Não é todo momento que você tem 14 jogos de invencibilidade. Escalamos a tabela. Já estivemos a seis pontos da zona de rebaixamento. Gradativamente, subimos a montanha”, concluiu o técnico.

