Palmeiras martela, vence Grêmio com gol de Estêvão e volta a secar o líder Botafogo

O Palmeiras custou a balançar a rede, mas, no fim, fez o dever de casa ao vencer por 1 a 0 o Grêmio na noite desta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite de inspiração do goleiro Marchesín, coube a Estêvão anotar o gol solitário da partida disputada no Allianz Parque.

Com o resultado, o Verdão chega a 64 pontos e, mesmo ainda na segunda colocação, volta a triunfar após dois jogos. O Verdão passa, portanto, a secar o líder Botafogo, com 67, que joga neste sábado. Já o Tricolor Gaúcho estaciona nos 39 pontos, cinco a mais que o Athletico, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Entretanto, os gremistas podem perder duas posições no decorrer da rodada.

Marchesín garante o zero no primeiro tempo

O Palmeiras, com uma formação que teve Raphael Veiga mais recuado e Maurício na construção, começou em cima do Grêmio. Com a marcação adiantada, o time pressionou e teve duas oportunidades que levaram perigo, com Felipe Anderson acertando a trave em tentativa de cruzamento e Gustavo Gómez desviando de cabeça para boa defesa do goleiro Marchesin. Mas, ainda, assim, faltou confiança ao time, que cometeu erros incomuns. Apesar das 13 finalizações contra uma dos gaúchos, faltou ao Verdão arriscar mais para romper o ferrolho.

O Imortal conseguiu sair um pouco mais e equilibrou parcialmente as ações. Na melhor chance dos visitantes, Villasanti fez excelente jogada individual e invadiu a área, mas Murilo bloqueou na hora certa. Os donos da casa voltaram a imprimir ritmo e até balançaram a rede com Maurício, mas a arbitragem apontou impedimento. Nos acréscimos, Maurício testou Marchesín, que novamente se saiu bem.

Torcida não perdoa

Sem as caracterizações da organizada por punição da Federação Paulista de Futebol, a Mancha Alvi Verde cantou “Não é mole, não! É muita folga para pouca obrigação” ao fim da primeira etapa.

Bombardeio alviverde

O Palmeiras teve uma atuação arrasadora na segunda etapa, antes e depois dos vaiados Caio Paulista e Felipe Anderson deixarem o campo para as entradas de Mayke e Dudu, respectivamente. O Verdão empilhou chances diante de um Grêmio apático. Em uma delas, Maurício acertou excelente cruzamento para Veiga cabecear livre para fora. Mas Estêvão, aos 26′, tratou de tranquilizar os torcedores ao pegar sobra de Marchesín após arremate de Dudu. Na reta final, Zé Rafael puxou ótimo contragolpe e viu Estêvão deixá-lo em condições ótimas. de finalizar. O volante tirou tinta da trave no arremate. O Grêmio, aliás, tentou um abafa nos minutos finais. Mas não teve sucesso em suas ações. Ao todo, portanto, foram 35 finalizações dos palmeirenses que coroaram uma grande atuação do goleiro gremista.

PALMEIRAS 1X0 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada da Série A

Data: 8/11/2024 (sexta-feira).

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 33.670 presentes

Gol: Estêvão, 26′/2ºT (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke, 17’/2ºT); Aníbal Moreno, Maurício (Richard Ríos, 30’/2ºT), Raphael Veiga (Zé Rafael, 36’/2ºT), Estêvão e Felipe Anderson (Dudu, 16’/2ºT); Rony (Flaco López, 17’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve, 29’/2ºT) e Edenilson (Pepê, 18’/2ºT); Soteldo (Nathan Fernandes, 18’/2ºT), Aravena (Cristaldo, 29’/2ºT) e Braithwaite (Diego Costa, 29’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Gómez, Murilo, Estêvão, Ríos, Mayke (PAL); Jemerson, Villasanti, Monsalve (GRE).

