Decisivo para o Palmeiras, Estêvão enaltece companheiros e briga pelo título

O Palmeiras precisou de quase 40 finalizações, mas conseguiu vencer o Grêmio e segue na caça ao Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro. Estêvão marcou o único gol da vitória alviverde nesta sexta-feira (08), pela 33ª rodada, no Allianz Parque.

Com o gol, Estêvão chegou aos 12 no Brasileirão, ultrapassando Pedro, do Flamengo, que não jogará mais na temporada devido a uma lesão. O craque comentou sobre a vitória ao final do jogo.

Leia mais: Números mostram Palmeiras dependente de Estêvão em disputa pelo título

“A gente tem trabalhado bastante, sabe o momento que vive e tenta reproduzir isso em campo para dar alegria para o torcedor e para a gente mesmo. Fico muito feliz com essa vitória, por auxiliar a equipe, e espero que possamos seguir nesse caminho até o título”, disse o jogador alviverde.

Ao fazer o gol, Estêvão comemorou com a torcida e levou cartão amarelo, ficando de fora do duelo com o Bahia, no dia 20, na Fonte Nova. Antes disso, ele atuará pela Seleção Brasileira nas eliminatórias.

“Só tenho a agradecer a Deus por esse momento, porque, se não fosse ele, não conseguiria decidir. Agradeço por ser recompensado com o gol, auxiliando a equipe. Infelizmente, estarei de fora, mas confio nos meus companheiros. Eles vão buscar essa vitória importante para a gente”, resumiu e finalizou o atacante do Palmeiras.

