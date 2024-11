Resiliente, Gerson pode faturar título histórico pelo Flamengo

Presente na maior parte dos jogos, Gerson tem a chance de faturar o seu 10° título com a camisa do Flamengo. O meia está mais do que garantido na grande decisão da Copa do Brasil contra o Atlético, no domingo, às 16h, na Arena MRV.

Gerson tem nove títulos pelo Flamengo. Três Cariocas (2020, 2021 e 2024); dois Brasileiros (2019 e 2020); duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021); uma Libertadores (2019) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

Além disso, Gerson é o nome do Flamengo na atual temporada e se consolidou como referência da equipe em campo e fora dele. Ele superou os 4 mil minutos em campo em 2024 de forma consecutiva.

Fora isso, já demonstrou que vai para o sacrifício em qualquer momento. Pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o meia atuou se sentindo mal, apresentando febre e dor de cabeça. Diante dessa situação, Gerson recebeu soro, vitamina C e outros medicamentos via intravenosa.

De forma assustadora, Gerson atuou em 52 das 65 partidas do Fla. Na última quarta-feira, o camisa 8 recebeu uma folga merecida, mas por conta do foco na Copa do Brasil. Em grande fase, pode ajudar em mais um título pelo Rubro-Negro.

Com descanso estratégico, Gerson pode assumir seleta lista de jogadores com 10 títulos pelo Flamengo. Fora isso, se consagra ainda mais na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.