Avaí x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo decisivo pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão, o Mirassol tenta encaminhar ou até confirmar o acesso à primeira divisão nacional. Caso a equipe paulista vença o Avaí na Ressacada, às 19h (de Brasília), neste domingo (10), terá que torcer para que o Ceará não vença o Botafogo-SP, na terça (12).

Com 62 pontos, os comandados do técnico Mozart ocupam a terceira colocação, a cinco do Vozão, atual quinto colocado, restando três rodadas para o fim da competição. O Leão, por sua vez, tem 46 pontos na 12ª posição e já não tem pretensões no campeonato.

Dessa forma, esta partida foi adiada em 26 horas (seria no sábado), pois a delegação do Leão paulista saiu do aeroporto de São José do Rio Preto, a 25 minutos de Mirassol, e fez conexão em São Paulo, antes de seguir para o destino principal. Contudo, devido ao mau tempo o voo para Santa Catarina só aconteceu mais de 16 horas depois do previsto.

Onde assistir

A partida deste domingo (10) terá a transmissão dos canais Premiere

Como chega o Avaí

Além de Hygor, suspenso pelo terceiro amarelo, Enderson Moreira deve ter mais dois desfalques para o duelo deste domingo (10). Nesse sentido, os atletas Giovanni e Zé Ricardo, que estão no departamento médico, devem ficar fora da partida, na Ressacada. Dessa forma, a tendência é que Andrey e Judson entrem nas vagas, enquanto Vagner Love apareça na frente. Por outro lado, Tiago Pagnussat volta de suspensão e Mário Sérgio está recuperado.

Como chega o Mirassol

A equipe paulista terá duas baixas para o confronto decisivo. Sendo assim, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Negueba estão lesionados e não viajaram com o grupo para Santa Catarina. O primeiro teve uma contusão no músculo posterior da coxa direita, enquanto o segundo sentiu um desconforto. Por outro lado, o técnico Mozart não terá desfalques por suspensão, podendo assim repetir a escalação do confronto com o Coritiba.

AVAÍ X MIRASSOL

Série B-2024 – 36ª rodada

Local: Estádio da Ressacada – Florianópolis (SC)

Data e horário: 10/11/2024, às 19h (de Brasília)

AVAÍ: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Rodrigo Santos, Andrey, Pottker, Gaspar e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

