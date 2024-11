Fortaleza e Vasco jogam na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília). O Laion, terceiro colocado, quer uma última tentativa de arrancada para sonhar com o título brasileiro. Atualmente, se vê a sete pontos (60 a 67) de distância do líder Botafogo. Já o Vasco, nono colocado, visa ampliar suas chances de ir para a Libertadores-2025. E a Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h30 (de Brasília). Assim que a bola rolar, a narração será de Aldo Luiz.