Real Madrid goleia, e Vini Jr. só não faz chover no Bernabéu

Vini Jr. não baixou a guarda após perder a votação da Bola de Ouro para o volante Rodri, do Manchester City, na semana passada. Afinal, em grande forma, o Malvadeza voltou a brilhar e, com um categórico hat-trick, ajudou o Real Madrid a vencer o Osasuna por 4 a 0. A bola rolou neste sábado (9), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 12ª rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

Após o show de Vini, o Real Madrid sobe para 27 pontos e se consolida, então, na segunda colocação em La Liga. Porém, segue distante do Barcelona, que mantém a dianteira com 33. Derrotado, o Osasuna, apesar da goleada, não faz uma má campanha. Assim, é o quinto lugar, com 21.

Vai, Vini!

O show do craque brasileiro começou aos 33 minutos do primeiro tempo. E justamente para aliviar a tensão pelas lesões de Rodrygo e Militão, que devem perder a rodada das Eliminatórias pela Seleção Brasileira. O Malvadeza recebeu passe de Bellingham, saiu na cara do gol e não perdoou.

Aos 41, Bellingham deixou de ser garçom e ampliou a conta para o Real depois de assistência de Asencio.

O show de Vini continuou no segundo tempo. Aos 15, o goleiro Lunin, dos Merengues, lançou a bola para frente. O craque pegou a pelota, driblou o Herrera, goleiro do Osasuna, e mandou para a rede.

E a fera queria mais. Aos 23, Vini aproveitou erro do time visitante e ampliou o score. Aos 29, aplaudido, ele cedeu seu lugar na equipe anfitriã a Endrick. O ex-palmeirense não entrava em campo há um mês.

