Torcedores do Flamengo chegam a BH à procura de ingressos para final da Copa do Brasil

O torcedor faz locuras para poder ver o seu time no estádio. É o caso de fanáticos pelo Flamengo para tentar assistir ao jogo contra o Atlético, pela final da Copa do Brasil, neste domingo, às 16h, na Arena MRV. No ponto de retirada de ingressos, em Belo Horizonte, diversos chegaram ao local sem o bilhete garantido para a decisão.

É o caso de Sandro e Rodrigo, do Rio de Janeiro. Pai e filho desembarcaram, neste sábado, em Belo Horizonte, na expectativa de conseguir ingressos. Eles são sócios diamante, mas não conseguiram resgatar mesmo com a segunda prioridade do plano. Essa dificuldade foi por conta ds sócios-torcedores do estado de Minas Gerais terem a mesma prioridade de compra do plano Diamante nível 0. Eles também terão direito a dois ingressos, enquanto os demais planos concederão direito a um ingresso.

A ideia do pai é tentar, neste domingo, dia da decisão, conseguir ingresso para a decisão. Além deles, pelo menos dez pessoas chegaram ao local da troca sem a presença no estádio garantida, no momento em que o J10 esteve presente. Três deles chegaram de Brasília em busca do tão sonhado bilhete para a decisão. Eles não quiseram se identificar.

Cambistas na área

Por conta da alta procura, cambistas até mesmo do Rio de Janeiro já estavam circuland, em Belo Horizonte. Na fila, um deles conseguiu vender para um torcedor por R$ 1.600. Contudo, houve relatos entre os torcedores de que os valores ultrapassaram R$ 2.000.

A decisão

Atlético e Flamengo duelam, neste domingo, às 16h, na Arena MRV, pelo segundo jogo da final da competição nacional. O Rubro-Negro venceu o confronto de ida por 3 a 1, no Maracanã. Assim, os cariocas podem até perder por um gol de diferença, enquanto o Galo precisa de uma vitória superior a dois gols para levantar o troféu de forma direta.

