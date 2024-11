Atlético encerra preparação e tem dúvida na escalação contra o Flamengo

O Atlético-MG encerrou, neste sábado (9), a preparação para o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo (10) neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O técnico Gabriel Milito comandou a última atividade antes da grande final.

O treino do Galo na manhã deste sábado foi fechado. O treinador também deu ênfase às cobranças de pênaltis. Afinal, a taça da competição mata-mata pode ser decidida na marca da cal. O elenco vai dormir no hotel da Cidade do Galo e deixa o local direto para a Arena MRV para o duelo contra o Rubro-Negro.

Todos os jogadores disponíveis para o confronto devem se concentrar neste sábado, uma vez que o Atlético não divulga a lista de relacionados. No entanto, o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, que já atuaram na Copa do Brasil por Corinthians e Cuiabá, respectivamente, não vão para o jogo. O atacante Cadu, lesionado, é outra baixa.

Milito tem dúvida no Atlético

Uma mudança praticamente certa é a volta de Guilherme Arana à lateral esquerda. Afinal, no primeiro jogo, ele atuou mais à frente. Dessa maneira, Rubens retorna ao banco de reservas. Zaracho, recuperado de lesão, Bernard e Alan Kardec disputam a vaga no time titular.

Dessa maneira, Milito deve mandar a campo a seguinte escalação: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana e Zaracho (Alan Kardec ou Bernard); Paulinho e Hulk.

Como perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, na partida de ida, o Atlético precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o título. Caso triunfe com margem de dois, a decisão vai para os pênaltis.

