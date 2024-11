Manchester United x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United e Leicester se enfrentam neste domingo (10), às 11h (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Old Trafford, em Manchester, norte da Inglaterra. Os Red Devils, em resumo, iniciaram a rodada na 13ª posição na Premier League, com 12 pontos conquistados em 10 jogos. Já o Leicester está na 15ª colocação, com 10 pontos em 10 partidas.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Manchester United

No último confronto pelo campeonato, a equipe empatou em 1 a 1 com o Chelsea. Além disso, os Red Devils vêm de uma vitória por 2 a 0 contra o PAOK na Liga Europa. Para o duelo, o Manchester United inegavelmente terá vários desfalques.

Em suma, os zagueiros Leny Yoro e Harry Maguire, os laterais-esquerdos Luke Shaw e Tyrell Malacia, o meio-campista Kobbie Mainoo e o atacante Amad Diallo estão lesionados e não participarão. Em relação ao time que venceu o PAOK, afinal, espera-se que De Ligt e Martínez substituam Evans e Lindelof na zaga. No ataque, por fim, Rashford deverá entrar no lugar de Diallo.

Como chega o Leicester

Pelo lado do Leicester, o goleiro Jakub Stolarczyk é o único desfalque confirmado. Já os atacantes Patson Daka e Bobby De Cordova-Reid e o meio-campista Hamza Choudhury ainda são dúvidas.

Em relação ao time que empatou com o Ipswich na última rodada, Justin deve substituir Pereira na lateral, enquanto Soumare deve ocupar a posição de Ndidi no meio-campo. No ataque, Ayew assumirá o lugar de Mavididi como titular.

MANCHESTER UNITED X LEICESTER

Campeonato Inglês – 11ª Rodada

Data e horário: 10/11/2024, às 11 horas (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, De Ligt, Martínez e Mazraoui; Casemiro e Ugarte; Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

LEICESTER: Hermansen; Justin, Faes, Okoli e Kristiansen; Soumare e Winks; Fatawu, Buonanotte e Ayew; Vardy. Técnico: Steve Cooper.

Árbitro: Peter Bankes

Assistentes: Eddie Smart e Nick Greenhalgh

VAR: Jarred Gillett