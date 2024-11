Liverpool vence o Aston Villa e dispara na liderança da Premier League

Mais líder do que nunca! O Liverpool despachou o Aston Villa neste sábado (9), em Anfield, ao vencer por 2 a 0. O triunfo fez os Redes abrirem vantagem na ponta da Premier League. Os gols foram marcados por Darwin Núñez e Salah, que foi o grande nome do jogo.

Agora, os Reds somam 28 pontos em 11 jogos disputados, cinco a mais que o Manchester City, que perdeu de virada para o Brighton neste sábado. Já o Aston Villa, em oitavo, com 18, pode ser ultrapassado com demais jogos da rodada.

A próxima rodada do Campeonato Inglês será apenas após a Data Fifa. No sábado (23), às 12h (de Brasília), o Aston Villa recebe o Crystal Palace. No dia seguinte, o Liverpool visita o Southampton às 11h (de Brasília).

O Liverpool entrou em campo já sabendo que qualquer resultado o garantiria na liderança da Premier League, por conta da derrota do Manchester City. No entanto, a equipe vive grande fase e está em lua de mel com a torcida, com ótimas campanhas no Inglês e na Champions.

Contra-ataques viram arma do Liverpool

O duelo era equilibrado, com domínio territorial dos Reds. No entanto, o Aston Villa saía para o jogo e criava chances perigosas, ameaçando o goleiro Kelleher. Contudo, aos 20 minutos, o Liverpool saiu na frente. Van Dijk lançou Salah na corrida com Bailey e o egípcio acabou derrubado na frente da área. A bola sobrou para Núñez limpar Dibu Martínez e abrir o placar.

Assim, o time de Anfield viu o mapa da mina: apostar nos contragolpes. E, dessa maneira, perdeu chances de ampliar novamente com Núñez, que mandou para o alto. Os Villas continuavam apostando na marcação alta, dificultado a saída de bola adversária.

No segundo tempo, o técnico Arne Slot fez algumas mudanças táticas que frearam o ímpeto do Aston Villa. Dessa maneira, o Liverpool passou a controlar o jogo de forma mais precisa, com mais intensidade na marcação. E isso se intensificou após as entradas de Gakpo e Szoboszlai.

Na reta final, o Aston Villa voltou a melhorar no jogo e a passou a exigir de Kelleher. Contudo, o cenário era idêntico ao do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Tielemans errou, Salah disparou no contra-ataque e matou o jogo com boa finalização à frente de Dibu.

