Palmeiras tem três suspensos para a partida contra o Bahia

A vitória do Palmeiras contra o Grêmio, na noite da última sexta-feira (08), deixou o Verdão vivo na briga pelo título. Com o tropeço do Botafogo diante o Cuiabá, a vantagem do Alviverde para o líder caiu para quatro pontos.

Entrentanto, o técnico Abel Ferreira já tem desfalques confirmados para o próximo duelo, contra o Bahia, no dia 20 de novembro. Na partida contra o Tricolor gaúcho, Estêvão, Mayke e Richard Rios receberam o terceiro cartão amarelo e estão de fora da partida em Salvador.

Apesar da ausência, as suspensões de Estêvão e Richard Ríos podem ajudar o Palmeiras a poupar os jogadores, que foram convocados por suas seleções e atuarão no dia anterior do confronto. O artilheiro do Brasileirão estará na capital baiana, onde o Brasil encará o Uruguai. Já o colombiano atua em Barranquilla, no dia 19, contra o Equador.

