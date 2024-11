Com golaços, Juventude vira sobre o Bahia e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

O Juventude venceu o Bahia por 2 a 1 em uma noite memorável no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Além de ostentar golaços na virada sobre o Tricolor, o Alviverde ainda contou com ajuda do Bragantino – concorrente direto – para deixar o Z4 e ganhar fôlego nesta reta final de Brasileirão.

Com a vitória, o Juventude ultrapassou o Bragantino e pulou para 16ª colocação com 37 pontos – um a mais em relação ao primeiro time do Z4. O Bahia, por sua vez, ficou ainda mais longe do G6 e caiu para oitavo lugar, com 46. O Tricolor acabou superado pelo Cruzeiro na tabela, que superou o Criciúma por 2 a 1 no Mineirão.

Primeiro tempo

O Bahia precisou de apenas um minuto para abrir o marcador no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com Cauly. O gol do meio-campista poderia entrar na conta de Lucho, que driblou Rodrigo Sam em jogada pela direita e cruzou na medida para o camisa 8 só ter o trabalho de empurrar. O tento relâmpago deixou o início de jogo animado, com o Tricolor explorando ainda mais o lado direito, e o Juventude buscando o empate antes dos 10′.

O decorrer da primeira etapa ficou mais confortável para o Juventude, que preencheu melhor seu campo de ataque e teve chances de sobra para – pelo menos – empatar o confronto. O Alviverde promoveu uma espécie de blitz ao adversário, carimbou a trave duas vezes, mas pecou na efetividade. O Bahia, por sua vez, apostou no que lhe restou: escapadas em velocidade.

A preocupação do torcedor alviverde ficou pela situação de Gilberto. O atacante deixou o gramado após um choque com Marcos Felipe dentro da área, ainda aos 28 minutos.

Segundo tempo

O Juventude teve chance de seguir o roteiro do Bahia na etapa inicial e quase marcou gol relâmpago no primeiro minuto do segundo tempo. Nenê cobrou escanteio, e Lucas Cardoso subiu alto para cabecear firme em direção à meta, mas a jogada terminou com excelente defesa de Marcos Felipe.

O padrão da primeira etapa prevaleceu nos últimos 90 minutos, e o Juventude seguiu ocupando o campo de ataque em busca de brechas defensivas do Bahia. Mas uma coisa estava diferente: o Alviverde tinha Nenê. O experiente meio-campista teve precisão – que faltou ao time na primeira etapa – para cruzar na medida para Lucas Barbosa, que quase desperdiçou a chance de empatar o jogo. O que começou com um péssimo domínio do atacante, terminou com um golaço por cobertura aos 24′.

O empate deu ainda mais gás ao Juventude – que pressionava desde o início da partida. Cinco minutos depois do gol, Lucas Barbosa acertou o travessão em uma jogada que poderia confundir com replay do gol de empate. A virada alviverde veio aos 79′ de outro lance singular. Taliari recebeu um lançamento na medida de Ronaldo e deu um chapéu em Marcos Felipe para marcar mais um golaço para o time da casa.

JUVENTUDE 2×1 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 33ª rodada Série A

Data: 09/11/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Alan Ruschel, 0/2ºT), Lucas Freitas, Ronaldo, Jadson, Luis Mandaca (Nenê, 0’/2ºT), Edson Carioca (Diego Gonçalves, 20’/2ºT), Gilberto (Gabriel Taliari, 28’/1ºT) e Lucas Barbosa (Ewerthon, 37’/2ºT). Técnico: Fábio Matias.

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, David Duarte, Kanu, Luciano Juba, Caio Alexandre (Acevedo, 31’/2ºT), Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 38’/2ºT), Cauly (Everaldo, 18’/2ºT), Thaciano, Ademir (Tiago, 19’/2ºT) e Luciano Rodríguez (Rafael Ratão, 30’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Cauly, 1’/1ºT (0-1); Lucas Barbosa, 24’/2ºT (1-1); Gabriel Taliari, 33’/2ºT (2-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Gizelo Casaril (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Alex Lessa, Alan Ruschel, Gabriel Taliari e João Lucas (JUV); Kanu (BAH)

