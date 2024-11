Fora do Fluminense, Marcelo esbanja qualidade em pelada no Rio: ‘As ruas falam’

Marcelo Vieira tem esbanjado sua habilidade pelas ruas da Zona Sul do Rio enquanto analisa o próximo passo da carreira. Fora do Fluminense há uma semana, o lateral compartilhou um vídeo com um lance típico de seu auge durante uma pelada no Aterro do Flamengo.

“As ruas não mentem”, escreveu Marcelo na legenda do vídeo em seu Instagram. O registro mostra o lateral distribuindo dribles desconcertantes em companheiros na pelada, que aconteceu na noite da última sexta-feira (8) no Aterro do Flamengo.

Os filhos de Marcelo, que o acompanhavam em quadra, também aparecem nos registros divulgados pelo atleta. “Conexão familiar”, escreveu o lateral sobre o vídeo.

Saída do Fluminense

Revelado nas Laranjeiras, a segunda passagem de Marcelo pelo Fluminense terminou há uma semana – na reta final da luta contra o rebaixamento. O Tricolor anunciou a rescisão amigável após uma discussão do lateral com o técnico Mano Menezes. O treinador explicou a decisão na noite da última sexta-feira (8), antes da derrota para o Internacional, no Beira-Rio.

“Tudo que a gente faz como comandante, tudo que um clube faz, é pensando no clube e no time. Sempre o grupo, sempre o maior do que nós é o mais importante. Isso vale pra todas as questões. Se achamos que deveríamos fazer, então achamos que assim vai estar melhor”, respondeu ao SporTV.

Sem tempo para lamentações, o clube carioca luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2024. A derrota por 2 a 0 para o Internacional complicou ainda mais o cenário, e agora o Tricolor soma 37 pontos na 14ª colocação. O Bragantino, primeiro time do Z4, chegou aos 36 após o empate sem gols com o Atlético-GO neste sábado (9).

O lateral tem aproveitado o tempo livre para se dedicar ao lazer. Dias antes de aparecer numa pelada na Zona Sul do Rio, Marcelo também curtiu uma partida de futevôlei com amigos e um carteado com a família em casa.

