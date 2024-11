CBF antecipa início do Brasileirão 2025 para o mês de março

O Brasileirão 2025 vai começar mais cedo do que estamos habituados. Por conta do Mundial de Clubes, a CBF antecipou o início do torneio para o dia 29 de março.

A mudança vai de encontro com a notícia que o calendário do futebol brasileiro de 2025 pode ter o início no começo do mês de janeiro, com os campeonatos estaduais. A alteração ainda não é oficial, mas foi anunciada pelo programa Troca de Passes, do canal Sportv.

O Mundial acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. Se não houver mudanças, a competição ocupa nove datas do Brasileirão. O Brasil terá quatro representantes no torneio: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro ou Botafogo.

Ainda há uma indefinição quando ao período de férias dos atletas. Os clubes terão a possibilidade de realizarem intertemporadas ou de conceder férias aos atletas no período de pausa no calendário para a disputa do Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.