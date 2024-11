Neymar prestigia festa de título do Santos Sub-17

O atacante Neymar “participou” da festa do título do Santos campeão paulista sub-17, conquistado no último sábado (9). O craque ligou para os meninos durante a comemoração e foi respondido aos gritos de “olê, olê, olê, olá… Neymar, Neymar”.

O título do Santos foi conquistado após vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo, com mando do Tricolor, em Cotia. Os gols santistas foram marcados por Vinícius Lira e João Alves. No agregado, aliás, o Peixe fez 5 a 3. Dessa forma, o time que revelou Neymar voltou a ser campeão da competição após dez anos.

Neymar, aliás, está no Brasil para comemorar o aniversário de um ano da filha Mavie. O Santos, aliás, já o convidou para comparecer à partida contra o CRB, no próximo domingo (17). O embate, vale lembrar, será o último do time na Vila Belmiro na Série B e pode confirmar o título do Peixe.

O Santos sonha em ter o retorno do atacante para 2025. Inclusive, o seu time, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, não descarta uma rescisão com Neymar no início do ano que vem. Vale lembrar que o atleta de 32 anos atravessa problemas com lesão.

Após recuperar-se de um problema no joelho esquerdo, voltou a jogar em outubro, mas machucou-se novamente na partida seguinte, desta vez na coxa esquerda, e agora corre o risco de não atuar mais em 2024. Portanto, Neymar por encerrar este ano com apenas duas partidas disputadas e menos de 45 minutos no acumulado.

