Coritiba x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 36ª rodada da Série B, Coritiba e Santos medem forças nesta segunda-feira (11), às 21h, no Couto Pereira. O Peixe confirmará o acesso e encaminhará o título em caso de vitória. No entanto, as duas coisas podem acontecer mesmo em caso de tropeço. O Coxa, por sua vez, apenas cumpre tabela.

Como chega o Coritiba

Apesar de estar só cumprindo tabela, o Coritiba definiu um objetivo nesta reta final de competição: evitar a sua pior Série B na história. Até hoje, a pior campanha do Coxa foi em 2018, quando somou 52 pontos e terminou em 10º. No momento, o Alviverde também está em décimo, com 50 pontos.

Para este duelo contra o Santos, o Coritiba tem uma dúvida no meio-campo, afinal, o volante Vini Paulista foi expulso na derrota de 4 a 1 para o Mirassol. Assim, Gustavo Meurer e Matheus Bianqui disputam a posição. Além disso, o volante Sebastián Gómez foi convovado para a seleção colombiana e dará lugar a Zé Gabriel.

Como chega o Santos

O defensor Jair deve ser desfalque, pois ainda se recupera de lesão e não trabalhou com bola durante a semana. Além disso, recebeu recentemente uma oferta da Atalanta, da Itália. O meia Serginho também será ausência no Santos devido a uma lesão no reto femoral da coxa direita, e Otero deve atuar em seu lugar.

Além deles, Diego Pituca está fora da partida do Santos porque precisará cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Miguelito e o volante Tomás Rincón também desfalcarão a equipe, ao serem convocados para as seleções da Bolívia e da Venezuela, respectivamente, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

CORITIBA X SANTOS

Série B – 36ª Rodada

Data-Hora: 11/11/2024 (domingo), às 21h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Onde assistir: Premiere e Sportv

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer (Matheus Bianqui) e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

