Corinthians empata com São Paulo e está na final do Paulistão feminino

O Corinthians está na final do Paulistão Feminino. Neste domingo, 10/11, na Neo Química Arena, com público de 32.799, eliminou o São Paulo após empate em 1 a 1. Como no jogo de ida venceu por 1 a 0, no Canindé, o resultado deste jogo de volta garantiu às Brabas um lugar na decisão contra o Palmeiras, que neste sábado eliminou a Ferroviária.

As Brabas, assim, vão em busca do quinto Estadual, já que venceram em 2019, 2020, 2021 e 2023. As palmeirenses tentam o tri, pois venceram em 2001 e 2022.

Primeiro tempo: São Paulo melhor

O São Paulo fez um jogo inteligente diante de um rival tecnicamente superior e que jogava em casa. Fez uma marcação forte, evitando as infiltrações do Corinthians em sua área, e várias vezes buscou a marcação alta. Foi em um desses momentos que chegou ao gol. Aos 26 minutos, após pressão causada por uma saída errada da defesa do Corinthians, o São Paulo roubou a bola com Aligne, que tocou para Dudinha na entrada da área. O chute foi com efeito, tirando Lelé, que ainda tocou na bola antes de ela entrar.

Mesmo na frente e com um resultado que já levaria a decisão para os pênaltis, o São Paulo não deixou de atacar. Dessa forma, quase ampliou aos 38, numa cabeçada de Duda Serrana, mas que foi no travessão. Definitivamente o São Paulo surpreendia as coritianas, campeãs de tudo.

Corinthians empata

No segundo tempo, o São Paulo seguiu melhor, quase ampliando com Ana Alice e com Aline Milene. Com o Timão mal em campo, o técnico Lucas Piccinato colocou a atacante Eudimilla no lugar de Carol Nogueira tentando melhorar a eficácia ofensiva. Enfim, aos 23, as Brabas empataram. Maressa, que entrara pouco antes, derrubou Millene na área. A mesma Millene cobrou e deixou tudo igual.

O fim do jogo foi tenso, com o Corinthians, mesmo abaixo do que normalmente mostra e com seu técnico expulso, conseguiu o resultado que bastava para ir a mais uma final.

