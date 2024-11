Roma demite Ivan Juric após derrota para o Bologna

A Roma anunciou, neste domingo (10), a demissão do técnico Ivan Juric, que esteve no comando do time por apenas 12 jogos. O croata, de 49 anos, não suportou a derrota em casa para o Bologna, por 3 a 2, e acabou sendo demitido do cargo. De acordo com informações da imprensa italiana, o principal nome para substituir Juric é Roberto Mancini, ex-treinador da seleção da Arábia Saudita.

Dessa maneira, a Roma chega à segunda demissão de treinador nesta fase inicial de 2024/25. Após Daniele de Rossi ter iniciado a temporada, agora foi a vez de Ivan Juric deixar o comando da equipe. Em 12 jogos, foram apenas quatro vitórias conquistadas.

LEIA MAIS: Bologna e Fiorentina vencem e acirram briga pela ponta do Italiano

Assim, o croata deixa a Roma na 13ª posição do Campeonato Italiano, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Agora, o clube terá duas semanas para encontrar um novo técnico, que fará sua estreia em um jogo difícil contra o Napoli, no Estádio Diego Armando Maradona, no dia 24 deste mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.