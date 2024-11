Na busca pelo penta, Flamengo está escalado para final da Copa do Brasil

Depois de vencer por 3 a 1, no Maracanã, o Flamengo busca o pena da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, na Arena MRV, neste domingo (10, às 16h (de Brasília). Assim, o técnico Filipe Luís optou por preencher mais o meio de campo diante do Galo e fez uma mudança significativa na escalação.

Dessa forma, o jovem Evertton Araújo estará entre os onze no lugar de Gonzalo Plata, que ocupou o setor ofensivo com Gabigol e Michael no jogo de ida.

No ataque, aliás, Michael ganhou a disputa por uma vaga com Bruno Henrique, que volta de suspensão depois da expulsão diante do Corinthians, no jogo de volta da semifinal. Além disso, Luiz Araújo está recuperado de problemas no joelho direito e reaparece entre os relacionados.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-MG, PELA FINAL DA @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo #CAMxFLA pic.twitter.com/eowcRvQQyS — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2024

Assim, o Flamengo vai a campo com a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Michael e Gabigol.

Campeões da Copa do Brasil

O Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, já que venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022. Mas não é o maior campeão do torneio. Cruzeiro e Grêmio estão na frente. O Atlético-MG almeja o tri. Afinal, conquistou a competição em 2014 e 2016. Para conhecer todos os campeões da Copa do Brasil ao longo da história, clique aqui.

Por fim, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que garante o título. O Galo, por sua vez, só será campeão no tempo normal em caso de vitória por três gols de vantagem. Se a equipe mineira vencer por dois gols, as cobranças de pênaltis definirão quem leva o troféu para casa.

