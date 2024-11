Torcedores do Atlético invadem gramado e atacam seguranças após vice da Copa do Brasil

Inconformados com a derrota para o Flamengo e o consequente vice-campeonato da Copa do Brasil, torcedores do Atlético foram responsáveis por cenas de selvageria na Arena MRV, no começo da noite deste domingo (10).

Afinal, centenas deles quebraram cadeiras e invadiram o campo após derrubarem as grades que separam o campo da arquibancada. Nem mesmo os seguranças do clube foram capazes de conter o ímpeto destes torcedores, que, inclusive, agrediram estes profissionais.

Os jogadores do Atlético, aliás, chegaram a pedir para que os torcedores desistissem da invasão ao gramado. Mas a tentativa não surtiu efeito. Ao mesmo tempo, houve arremesso de bombas no gramado.

Ainda com a bola rolando, quando Gonzalo Plata anotou o gol soitário da partida aos 37 minutos da etapa final, grande quantidade de copos e até mesmo rojões foram arremessados em direção aos jogadores rubro-negros. Em razão da confusão acentuada, o árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) chegou a paralisar o duelo por quase cinco minutos.

Ao se sagrar pentacampeão, o Flamengo iguala o Grêmio como o segundo maior vencedor da Copa do Brasil. Campeão em 1990, 2006, 2013, 2022 e, agora, 2024, o Rubro-Negro só está atrás do Cruzeiro, que venceu seis vezes: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

