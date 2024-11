Português: Benfica vence o clássico contra o Porto

Neste domingo (10), o Benfica conquistou uma vitória expressiva no maior clássico de Portugal, vencendo o Porto por 4 a 1 no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 11ª rodada do Campeonato Português 2024. Com o resultado, os Encarnados ganharam moral na luta pela liderança da liga nacional, apesar de ainda estarem atrás do Porto na tabela.

Benfica x Porto: jogo de placar elástico no clássico de Lisboa

O Benfica, que ocupa atualmente a 3ª posição com 25 pontos, enfrentou o Porto, vice-líder com 27 pontos. O líder da competição segue sendo o Sporting, com 33 pontos. A partida teve momentos de grande emoção, com o Benfica dominando o segundo tempo.

Primeiro Tempo: equilíbrio e gol de Fernández

O jogo começou equilibrado, com o Benfica abrindo o placar aos 30 minutos, quando Fernández recebeu passe de Araújo e marcou para os donos da casa. No entanto, antes do intervalo, aos 44 minutos, Aghehowa empatou para o Porto, deixando tudo igual no primeiro tempo.

Segundo Tempo: Di María brilha, e Benfica goleia

Na etapa final, o destaque foi o craque argentino Ángel Di María. Aos 11 minutos, ele marcou o segundo gol do Benfica, após assistência de Aursnes. Aos 16, o zagueiro Pérez, do Porto, fez gol contra, ampliando a vantagem para 3 a 1. No fim da partida, aos 37 minutos, Di María selou a vitória do Benfica com um gol de pênalti, fechando o placar em 4 a 1.

Próximos Jogos

Comandado por Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, o time lisboeta só volta a campo no dia 1º de dezembro, enfrentando o Arouca fora de casa, pelo Campeonato Português. Já o Porto, jogará no Estádio do Dragão contra o Casa Pia, no dia 2 de dezembro.

