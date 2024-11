Hulk não esconde decepção, mas quer Atlético com ‘cabeça no lugar’ após vice da Copa do Brasil

Um dos grandes ídolos do Atlético, o atacante Hulk não escondeu a decepção pelo vice-campeonato da Copa do Brasil. Mas, ainda assim, ele fez um pedido para o elenco: aprender com os erros e manter o foco total nesta reta final de temporada. Isso porque o Galo ainda terá pela frente a decisão da Libertadores no próximo dia 30, contra o Botafogo, em Buenos Aires (ARG).

“Demos nosso melhor para inverter a desvantagem no placar, mas não conseguimos. Serve, portanto, como aprendizado. Temos sete jogos ainda neste ano e a decisão da Libertadores, que vai ser jogo único. Que possamos estar no nosso melhor dia para sairmos de Buenos Aires com o título de campeão”, iniciou o camisa 7, antes de mencionar a ausência de Deyverson no torneio mata-mata nacional:

“Deyverson faz falta, todos fazem. Quando você tem um elenco e pode contar com todos é fundamental. Mas o que pesou mais foi o primeiro jogo, os gols que tomamos foram faltas infantis nossas, falhas coletivas no geral. Mas faz parte. Agora é focar no Brasileiro e Libertadores”.

Por fim, Hulk também aproveitou sua condição de destaque no clube para acalmar os ânimos dos torcedores que causaram destruição à Arena MRV. Afinal, houve quebra de cadeiras e arremesso de bombas, além de invasão a campo. O registro de brigas nas arquibancadas entre fãs atleticanos contou, ainda, com arremesso de cadeiras no campo. Desse modo, pais com filhos, inclusive bebês de colo, não tiveram outra alternativa que não fosse correr com os filhos. Ao término do jogo, torcedores do Galo encapuzados fizeram tentativas de invasão ao campo enquanto os jogadores do Flamengo celebravam o título.

“Procurei acalmar nossos torcedores. Afinal, perdemos, é lamentável. Daria a vida para vencer, mas não conseguimos. Não podemos estragar ainda mais a nossa arena. Ver as pessoas quebrando algumas coisas da arena, jogando em campo… Poxa, é nossa casa, nossa Arena. Temos que cuidar, desejar coisas boas. E não prejudicar”, prosseguiu, citando ainda a preocupação com uma possível punição ao Galo. “Imagina se não pudermos jogar em casa. Será triste para nós e para nossa torcida”, concluiu Hulk.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.