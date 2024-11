São Paulo inicia pré-temporada de 2025 já nesta semana

Após engatar duas vitórias consecutivas em cima de Bahia e Athletico Paranaense, os jogadores do São Paulo receberam três dias de folga. Assim, o grupo tem reapresentação marcada para quarta-feira (13/11), no CT da Barra Funda. Contudo, o retorno dos jogadores também marcará o inicio da pré-temporada visando 2025.

Na quarta e quinta-feira, o São Paulo aproveitará para adiantar os exames que acontecem anualmente durante os primeiros dias de pré-temporada. Em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, os atletas vão passar por consulta com cardiologistas e fazer avaliações clínicas e teste ergométrico, além de exames de eletro e ecocardiograma. Tudo sendo realizado dentro do CT Barra Funda.

Além disso, o hospital CEMA, também em parceria com o São Paulo, vai realizar consultas e avaliações oftalmológicas e de otorrinolaringologia. Haverá ainda avaliação odontológica com especialistas.

O intuito é que os exames sejam antecipados para que o São Paulo tenha mais liberdade para pensar na próxima temporada. Além disso, vai permitir que o elenco consiga se reapresentar e já viajar no dia 8 de janeiro para o FC Series, torneio de pré-temporada que será disputado nos Estados Unidos.

Os únicos desfalques neste primeiro batalhão de exames serão os jogadores que estão com suas seleções. São os casos de Bobadilla e Ferraresi, que defendem Paraguai e Venezuela, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, Jamal Lewis está com a Irlanda do Norte, que vai disputar a Liga das Nações. Por fim, William Gomes acabou convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20.

