Palmeiras deve ter mais um desfalque para duelo contra o Bahia

O Palmeiras segue muito vivo pelo título do Campeonato Brasileiro. Afinal, após vencer o Grêmio e ver o Botafogo empatar com o Cuiabá, na última rodada da competição, o Verdão encurtou a distância para o líder em quatro pontos. Contudo, as duas equipes vão se enfrentar na 36ª rodada do torneio. Mas, para chegar em condições de brigar pela taça em uma espécie de ”final” contra os cariocas, Abel Ferreira e seus comandados precisam vencer seus próximos compromissos.

O primeiro embate antes do duelo contra o Botafogo será contra o Bahia, na Fonte Nova, no dia 20 de novembro. Para este encontro, Abel Ferreira já sabia que não contaria com Mayke, Ríos e Estêvão, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a lista de desfalques deve aumentar.

IGómez e o Paraguai visitaram a Bolívia no dia 19. Por conta da logística complicada, o Palmeiras considera baixa a probabilidade de contar com seu capitão. O defensor não voltaria a tempo para o duelo na Fonte Nova. Assim, a tendência é que o jogador seja substituído por Reis.

Caso diferente de Weverton. O goleiro está com a Seleção Brasileira, mas, como a Canarinho vai enfrentar o Uruguai justamente na Fonte Nova, palco de Bahia x Palmeiras, o jogador não vai sofrer com a logística. Assim, deve começar o embate pelo Verdão.

Já Estêvão e Ríos, mesmo convocados, já sabem que estão fora do duelo contra o Bahia por estarem suspensos. Em compensação, o técnico Abel Ferreira aguarda duas possíveis novidades: Piquerez e Lázaro. O lateral-esquerdo está recuperado de uma cirurgia no joelho enquanto o meia já realiza transição entre a parte física e técnica.

