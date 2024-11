Santos utiliza pouco a base e tenta mudar cenário para 2025

A pouca utilização dos jogadores da base tem sido um dos assuntos mais conversado pelo Santos na temporada. A comissão técnica vem optando por atletas mais experientes para disputa da Série B, por conta da dificuldade da competição. Contudo, um dos objetivos para 2025 é fazer com que esse cenário mude.

Em um grupo marcado pelos medalhões, foram poucos os garotos que conseguiram se firmar ao longo da jornada na Série B. O lateral-direito JP Chermont e o zagueiro Jair foram os que foram mais utilizados por Fábio Carille. Entretanto, outros nomes como de Miguelito, Souza, Gabriel Bontempo, Bernardo e Hyan ficaram em segundo plano, sendo pouco utilizados ou simplesmente não tendo minutos em campo. Tudo isso em uma temporada que o Peixe teve apenas duas competições para disputar.

O cenário fica ainda mais explícito no jogo desta segunda-feira (11), contra o Coritiba, pela Série B. O volante Sandry deve ser o único garoto formado na base do Santos que será titular no Couto Pereira. Algo incomum comparado aos últimos anos.

Assim, o objetivo para o ano que vem é que este cenário mude. O planejamento é para dar mais espaço aos garotos. Além disso, a atual comissão técnica vem observando com mais atenção as categorias de base e já mapeou nomes que podem ser promovidos.

A ideia para o ano que vem é que a diretoria vá ao mercado atrás de nomes de peso. Mas que nenhum reforço tire o espaço dos garotos ou contratar quando tem um jovem promissor no setor.

