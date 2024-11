Pedrinho dará coletiva para falar do momento do Vasco

Com o Vasco passando por momento de muitas críticas, o clube anunciou, nesta segunda-feira (11), que o presidente Pedrinho concederá coletiva na quinta-feira (14), em São Januário. A última vez que o mandatário falara em público fora em setembro.

Um dos pontos mais delicados no atual momento extracampo é o comportamento do presidente nas redes sociais. Afinal, logo após a eliminação do time na Copa do Brasil, em outubro, ele fez uma publicação em sua conta no Instagram em que recebeu inúmeras e pesadas críticas. Logo depois, ele a apagou.

Além disso, outros fatores surgem como dúvidas para o vascaíno. O principal exemplo é em que pé anda a venda da SAF do clube. Atualmente, o CRVG e a A-CAP (seguradora que assumiu os ativos da 777 Partners, antiga sócia da SAF) estão em processo arbitral na Fundação Getúlio Vargas. A mediação ocorre para definir o que será feito com os 31% já integralizados pela empresa estadunidense.

Outro ponto importante é quanto a venda do potencial construtivo de São Januário. Até o momento, não houve confirmação acerca de uma possível venda, gerando dúvidas quanto ao prazo de início das obras do estádio cruz-maltino. Segundo Pedrinho, a intenção é iniciar as reformas logo após o fim do calendário brasileiro em 2024.

Em campo, a equipe vem de apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos. No período, o Vasco foi goleado por São Paulo, Botafogo e Fortaleza (todos por 3 a 0) e eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Atlético-MG. Atualmente, o Cruz-Maltino vem na nona colocação do Brasileirão e sonha com vaga na Libertadores-2025.

