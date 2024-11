Flamengo tem seis desfalques contra o Atlético Mineiro

O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã, nesta quarta-feira (13), pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes teve o adiamento por conta da final da Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Filipe Luís terá pelo menos seis desfalques.

Além de Allan, que recebeu cartão vermelho na vitória da equipe carioca por 1 a 0 contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão, e vai cumprir suspensão automática no confronto, outros cinco jogadores vão ficar de fora: Léo Ortiz, Gerson, Gonzalo Plata, Erick Pulgar e Varela.

O quinteto estará à disposição das respectivas seleções durante a Data Fifa. Além disso, como o Rubro-Negro conquistou um dos seus principais objetivos na temporada com a conquista da Copa do Brasil (a vaga na Libertadores do ano que vem), existe a possibilidade do treinador Filipe Luís ir com o time reserva para a partida.

Arrascaeta, que vai passar por uma cirurgia nos próximos dias, também pode ser um desfalque na equipe. No entanto, presença constante na Seleção do Uruguai, ele não chegou a ser convocado nesta Data Fifa.

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a quinta colocação com 58 pontos. Caso vença o jogo, vai passar o Internacional e, portanto, chegar na quarta posição.

