Flamengo: festa do título tem ‘baile’ do Arrascaeta e ausência de Gabigol

Após a conquista da Copa do Brasil na Arena MRV, o Flamengo comemorou o título em um evento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A festa reuniu jogadores e familiares. O meio-campista Arrascaeta foi um dos mais animados durante o festejo. Já Gabigol não esteve presente na confraternização, segundo Diogo Dantas, do ‘O Globo’.

Em vídeo compartilhado em sua rede social, o camisa 14 rubro-negro surge vestido com uma camisa do Flamengo enquanto dança ao som de funk. Outro uruguaio do elenco, De La Cruz também apareceu animado nos registros da comemoração.

Confira o momento:

Simplesmente o nosso craque Arrascaeta.#Flamengo #CRF @1MauroSantAnna pic.twitter.com/QwgY0Xw9SC — Bruno Lemos (@Lemos_Santos) November 11, 2024

Enquanto isso, o atacante Gabigol não esteve presente no evento. O camisa 99, que anunciou sua saída do clube ao fim da temporada, optou por comemorar com pessoas próximas.

A festa com os campeões teve show de um grupo de pagode, apresentação de Vanessa, esposa de De la Cruz, e a exposição da taça da Copa do Brasil.

Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar

Na próxima quarta-feira (13), Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar, desta vez pelo Brasileirão. O reencontro acontece no Maracanã, às 20h, em partida válida pela 33ª rodada da competição.

