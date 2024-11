Com elenco completo, Seleção realiza primeiro treino no Mangueirão

O técnico Dorival Júnior comandou, nesta segunda-feira (11), o primeiro treino preparatório da Seleção Brasileira para os dois confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai. A atividade, realizada no Mangueirão, em Belém (PA), contou com conversas do treinador com os presidentes das federações Paulista e Paraense de futebol, Reinaldo Carneiro Bastos e Ricardo Gluck, respectivamente.

A imprensa só pode acompanhar a 15 minutos do treino, aliás. Antes da atividade, torcedores tietaram os jogadores, com Vinicius Jr recebendo uma “bola de ouro” de duas crianças, segundo registro do “ge”.

A cidade de Belém foi escolhida pela comissão técnica para o Brasil se preparar antes do confronto contra a Venezuela visando a logística para os dois duelos. Dessa forma, o primeiro ocorre em Maturín, na Venezuela.

O time fará ao todo, então, três treinos na capital paraense antes de embarcar para enfrentar os venezuelanos. Maturín fica a cerca de duas horas de voo da capital paraense, aliás. Depois disso, a equipe vai direto a Salvador, onde se prepara para enfrentar o Uruguai, na terça (19).

Na manhã desta segunda, a maioria dos convocados se apresentou ao técnico Dorival Júnior. A delegação ficou completa no final da tarde com as chegadas de Abner e Raphinha – ambos participaram do treino. Com 16 pontos, a Seleção está em quarto colocado nas Eliminatórias. Enfrenta a Venezuela na quinta e depois recebe o Uruguai, na terça (19), em jogos válidos pelas rodadas 11 e 12, respectivamente. Contra os venezuelanos, a bola rola às 18h (de Brasília). Já contra os uruguaios, às 21h45.

