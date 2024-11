Vini Jr recebe ‘Bola de Ouro’ em apresentação à Seleção Brasileira

O atacante Vini Jr recebeu um presente especial de um torcedor mirim em sua apresentação à Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (11), em Belém. Na entrada do hotel, o jogador do Real Madrid ganhou uma ‘Bola de Ouro’ simbólica do jovem.

Assim que chegou no local, Vini distribuiu autógrafos para torcedores que o aguardavam na parte externa. Na sequência, o atacante foi abordado por Gabriel Ferraz, de 11 anos. Além de entregar o presente para o jogador, o jovem torcedor também ganhou uma assinatura do camisa 7 em uma camisa da Seleção.

Na premiação da Bola de Ouro 2024, Vini Jr acabou ficando atrás do espanhol Rodri. A diferença entre eles foi de 41 pontos. Jude Bellingham fechou o pódio.





O atacante do Real Madrid e os outros convocados da Seleção Brasileira realizaram o primeiro treino no Mangueirão, em Belém. O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira (14), quando enfrenta a Venezuela, fora de casa, às 18h (horário de Brasília), pela Eliminatória Sul-Americana para a Copa de 2026. Posteriormente, na terça-feira (19), a Canarinho recebe o Uruguai, em Salvador, às 21h45.

